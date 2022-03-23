На месте крушения Boeing 737 в Китае обнаружили останки погибших

Спасатели обнаружили останки погибших при крушении Boeing 737 на юге КНР

Спасатели обнаружили останки погибших людей на месте крушения пассажирского борта Boeing 737 на юге Китая. Об этом пишет ТАСС.

Власти страны рассказали, что обнаруженный на месте крушения черный ящик уже доставили в Пекин. Им оказался речевой самописец из кабины экипажа, срок расшифровки будет зависеть от повреждений.

Поиски второго черного ящика продолжаются.

21 марта пассажирский Boeing 737, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, разбился в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Падение борта China Eastern Airlines вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и 9 членов экипажа.