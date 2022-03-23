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В ДНР оценили число гражданских в Мариуполе

Глава ДНР Пушилин заявил, что украинцы удерживают до 150 тысяч гражданских в Мариуполе

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) оценили число удерживаемых гражданских в занятом украинцами Мариуполе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в осажденном городе находится до 150 тысяч мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

«По нашим оценкам, 100-150 тысяч всего в Мариуполе еще находится», — рассказал Пушилин. По состоянию на 23 марта населенный пункт окружен подразделениями Народной милиции ДНР, которые постепенно берут под контроль городские постройки. По данным ополчения, Мариуполь удалось освободить наполовину.

В Минобороны России уверены, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают мирное население Мариуполя намеренно, используя людей как живой щит. В городе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, передают российские военные.

Часть солдат и офицеров ВСУ все же стремятся покинуть осажденный пророссийскими силами город. Об этом рассказали в ДНР, пояснив, что украинские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются слиться с толпой мирных жителей.

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Дмитрий Настасьев
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