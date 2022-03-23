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Росгвардейцы при проведении спецоперации на Украине уничтожили 300 боевиков

Росгвардия сообщила об уничтожении 300 боевиков в ходе спецоперации на Украине

Фото: РИА Новости

В ходе специальной операции на Украине росгвардейцы приняли участие в освобождении пяти населенных пунктов и уничтожили 300 боевиков противника в Харьковской области. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили заслуги офицера спецназа полковника Хайрудинова и его подчиненных, которые неоднократно прорывали оборону противника, выполнив боевые задачи и проявив мужество и героизм. Спецназовцы Росгвардии организовали охрану маршрутов для безопасного движения воинских колонн и доставки гуманитарной помощи на освобожденные территории.

Офицер ОМОН Росгвардии старший лейтенант полиции Карепов отразил вражескую атаку, прикрыв личный состав от огня. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, он награжден медалью «За отвагу».

О начале специальной операции на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. Глава государства также предупредил внешние силы, которые могут предпринять попытку создать угрозу для России — по его словам, ответ России в таком случае будет незамедлительным.

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Владимир Шарапов
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