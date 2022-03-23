Матвиенко назвала плюсы решения о продаже газа за рубли

Матвиенко: продажа газа за рубли повлияет на укрепление финансовой системы России

Решение президента России Владимира Путина об отказе от расчетов за газ в долларах и евро повлияет на укрепление финансовой системы России. Такой плюс назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова передает РИА Новости.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что решение Путина о переводе оплаты газа на рубли является историческим. Он считает, что без отказа от расчетов в валюте невозможно стать экономически суверенным государством.