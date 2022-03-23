Россияне потратили миллиарды на шубы

«Ъ»: в 2021 году граждане России потратили на покупку шуб 40,1 миллиарда рублей

В 2021 году россияне потратили на покупку шуб 40,1 миллиарда — эта сумма на два процента выше показателей 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Всего в 2021 году граждане России приобрели 624,7 тысячи шуб. Наибольшей популярностью пользовались шубы из овчины — россияне купили 313,9 тысячи таких изделий. На втором месте по востребованности оказались шубы из норки — их продали в количестве 259,9 тысячи. В тройку наиболее популярных изделий попали и шубы из песца и лисы — всего их было куплено почти 13 тысяч.

Больше всего граждане потратились на норковые шубы — объем расходов на них составил более 24 миллиардов рублей. Шубы из овчины обошлись россиянам в 11,3 миллиарда рублей, а изделия из нутрии — почти в миллиард рублей. Больше всего средств на приобретение меховых изделий потратили жители Московского региона — более 21,8 миллиарда рублей, Кировской области — 3,3 миллиарда рублей, Ставропольского края — 2 миллиарда рублей, Санкт-Петербурга — 1,7 миллиарда рублей, Челябинской области — 825 миллионов рублей.

В декабре 2021 года сообщалось, что в России из-за холодов резко увеличился спрос на теплые вещи. Граждане страны раскупили валенки, ушанки и пуховые платки. Увеличилась и заинтересованность в шубах: спрос на них в первой половине декабря вырос в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2020 года.