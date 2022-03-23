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Россиян предупредили о возможных рисках полетов на Шри-Ланку

Туроператоры предупредили, что гарантий улететь на Шри-Ланку в настоящее время нет

Фото: Shutterstock

Туроператоры предупредили российских путешественников о возможных рисках полетов на Шри-Ланку на фоне новости о возобновлении компанией «Аэрофлот» рейсов в азиатскую страну. Об этом пишет РИА Новости.

«В настоящее время никто не может дать гарантию, улетит ли тот или иной рейс. Но, конечно, мы предупреждаем туристов, что ситуация в авиации сейчас непростая», — пояснили в пресс-службе компании «Интурист».

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При этом генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян выразил опасение, что отечественный перевозчик и вовсе может закрыть свою полетную программу в связи с проблемами в авиаотрасли.

«Новость о прямых рейсах, безусловно, хорошая. Но надо дождаться начала полетов, потому что для того, чтобы улететь на Шри-Ланку, требуется дальнемагистральный флот, а с ним наблюдаются колоссальные проблемы», — объяснил он. По его словам, реквизированные Россией зарубежные воздушные суда не смогут долго летать без должного технического и программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что с 8 апреля авиаперевозчик «Аэрофлот» запустит рейсы в столицу Шри-Ланки Коломбо. В компании уточнили, что отправиться в азиатскую страну отечественные путешественники смогут три раза в неделю. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А330.

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Валентина Процкова
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