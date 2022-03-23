США восстановили исключения из пошлин на импорт сотен товаров из КНР

Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт 352 разновидностей товаров из Китая

Минторг США решил восстановить исключения из пошлин на импорт нескольких сотен разновидностей товаров из Китая до 31 декабря 2022 года. Об этом в среду, 23 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского минторга.

Исключения из введенных таможенных пошлин затронут 352 товара, импортируемых из Китая.

«Сегодняшнее решение было принято на основании результатов общественного обсуждения и путем консультаций с другими ведомствами США», — говорится в заявлении Минторга.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США являются «главным нарушителем прав человека в мире», и Пекин готов принять контрмеры против Вашингтона за санкции в отношении китайских чиновников. Дипломат пригрозил зеркальным ответом на действия Соединенных Штатов в случае отказа снять санкции с официальных лиц Китая.