Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США восстановили исключения из пошлин на импорт сотен товаров из КНР

Минторг США восстановил исключения из пошлин на импорт 352 разновидностей товаров из Китая

Фото: Aly Song / Reuters

Минторг США решил восстановить исключения из пошлин на импорт нескольких сотен разновидностей товаров из Китая до 31 декабря 2022 года. Об этом в среду, 23 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского минторга.

Исключения из введенных таможенных пошлин затронут 352 товара, импортируемых из Китая.

«Сегодняшнее решение было принято на основании результатов общественного обсуждения и путем консультаций с другими ведомствами США», — говорится в заявлении Минторга.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США являются «главным нарушителем прав человека в мире», и Пекин готов принять контрмеры против Вашингтона за санкции в отношении китайских чиновников. Дипломат пригрозил зеркальным ответом на действия Соединенных Штатов в случае отказа снять санкции с официальных лиц Китая.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша заморозила счета посольства России
СБ ООН отверг резолюцию России с призывом к прекращению огня на Украине
Тарасова назвала последствия изоляции российских спортсменов
Москвич вспомнил о коммуналках в знаменитом «Доме со зверями»
Наблюдавший за Россией европейский спутник не удалось восстановить
Сербия пожаловалась на проблемы из-за решения России продавать газ за рубли
Украина отказалась участвовать в саммите НАТО
Новак рассказал о ценах на бензин в России
Байден поручил усилить кибербезопасность в США из-за российских хакеров
Двое москвичей подрались из-за древних пирамид Египта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.