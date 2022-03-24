Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония выделит 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине

Власти Японии выделят дополнительно 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине

Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Власти Японии планируют выделить дополнительные 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Как рассказали каналу правительственные источники, о соответствующем решении должен объявить японский премьер-министр Фумио Кисида на предстоящей встрече лидеров стран Группы семи (G7) в Брюсселе.

Также Токио планирует удвоить до 200 миллионов долларов размер займа для Киева. Кроме того, Япония рассматривает вариант отправки медицинских работников в соседние с Украиной страны для оказания помощи беженцам.

Перед этим Япония объявляла, что предоставит Украине помощь на сумму около 100 миллионов долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с Россией. Зеленский в обращении к японскому парламенту заявил, что эта страна первой в Азии начала давить на Москву и поддержала санкции против нее.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о плане США на случай применения Россией ядерного оружия
Малкин вышел на пятое место среди россиян по голам в НХЛ
В Москве таксист избил пассажирку и распылил ей в лицо перцовый газ
В Совфеде предрекли голод в Евросоюзе
Ведущий Первого канала рассказал о связи недосыпа и рака
Су-75 пообещали двигатель со всеракурсным поворотным реактивным соплом
Россиянам раскрыли стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях
В ДНР бои за Мариуполь назвали затягиванием удавки
Ирина Шейк порадовала фанатов снимками в платье с глубоким декольте
Врач предупредил о новой опасности туберкулеза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.