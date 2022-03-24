Япония выделит 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине

Власти Японии выделят дополнительно 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине

Власти Японии планируют выделить дополнительные 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Как рассказали каналу правительственные источники, о соответствующем решении должен объявить японский премьер-министр Фумио Кисида на предстоящей встрече лидеров стран Группы семи (G7) в Брюсселе.

Также Токио планирует удвоить до 200 миллионов долларов размер займа для Киева. Кроме того, Япония рассматривает вариант отправки медицинских работников в соседние с Украиной страны для оказания помощи беженцам.

Перед этим Япония объявляла, что предоставит Украине помощь на сумму около 100 миллионов долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с Россией. Зеленский в обращении к японскому парламенту заявил, что эта страна первой в Азии начала давить на Москву и поддержала санкции против нее.