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Мединский предложил переводить проект Михалкова «Бесогон» на иностранные языки

Мединский заявил о необходимости перевода на иностранные языки проекта Михалкова «Бесогон»

Фото: Globallookpress.com

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента России Владимир Мединский заявил, что телепроект режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» необходимо переводить на иностранные языки. Речь Мединского в ходе второго заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению в четверг, 24 марта, приводит ТАСС.

«Я хотел отдельно бы еще акцентировать внимание на той подвижнической работе, которую вы делаете в ущерб творчеству вашим проектом "Бесогон". Это действительно приобрело сейчас невероятное звучание, и я очень рад, что появилась идея, еще не осуществленная, видимо, до конца, — переводить "Бесогон" на иностранные языки», — сказал председатель РВИО, обращаясь к присутствующему на мероприятии Михалкову. Мединский предложил распространять «Бесогон» во всех соцсетях.

В своей речи он также отметил, что во многих странах мира «уничтожили RT» и «обрезают все каналы донесения правды до мира». «Поэтому ваши выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде», — резюмировал Мединский.

Ранее в марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал Никиту Михалкова. Его подозревали в посягательстве на территориальную целостность страны. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что режиссера могут задержать при «пересечении границы практически любого цивилизованного государства».

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Сергей Равин
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Мединский предложил переводить проект Михалкова «Бесогон» на иностранные языки
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