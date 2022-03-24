Вред от исследования космоса сравнили с выбросами стран Европы

Исследователи оценили вред от космических аппаратов в 1,2 миллиона тонн углекислого газа

Вредный для планеты углеродный след от деятельности астрономических исследовательских центров, а также от космических миссий и аппаратов примерно равен объему выбросов некоторых европейских стран. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy.

Авторы исследования оценили объем выбросов от астрономических исследовательских операций на основе изучения необходимого количества строительных материалов, размера эксплуатационных расходов, объема потребления электроэнергии для космических или спутниковых миссий, а также для запуска и ввода аппаратов в эксплуатацию.

Согласно результатам анализа, работающие космические аппараты и астрономические приборы ежегодно выбрасывают в воздух не менее 1,2 миллиона тонн углекислого газа. Углеродный след от деятельности астрономических исследовательских центров составляет около 20,3 миллиона тонн углекислого газа, что можно сравнить с ежегодным объемом выбросов от Эстонии, Хорватии или Болгарии.

Телескоп «Джеймс Уэбб» НАСА, а также радиотелескоп Square Kilometer Array ответственны за по меньшей мере 300 тысяч тонн выбросов углекислого газа. По предположениям, они являются наиболее загрязняющими атмосферу космическими исследовательскими объектами. При этом ежегодный показатель углеродного следа от них примерно в пять раз выше, чем от космических миссий.

Космическая обсерватория НАСА «Кеплер», которая была запущена в 2009 году, ежегодно генерирует более 4700 тонн выбросов углекислого газа. При этом общий углеродный след за ее 11-летний срок службы составляет более 52 тысяч тонн из-за потребности в электроэнергии, а также в компьютерах, которые помогают поддерживать его работоспособность. Кроме того, ученые отметили, что такие виды деятельности, как полеты на научные конференции или проведение суперкомпьютерных симуляций, также являются источниками выбросов углерода.

Авторы подчеркнули, что для того, чтобы достигнуть целей Парижского соглашения по климату, необходимы более рациональный подход к разработке будущих обсерваторий и космических миссий и более медленные темпы строительства астрономической инфраструктуры. Они призвали общественность выступить за более «медленную» науку, когда вместо получения новых данных ученые используют архивные материалы. «Некоторые из наших коллег немного шокированы этой идеей. Чрезвычайная ситуация, с которой мы сталкиваемся, настолько масштабна и очевидна, что, занимаясь своей работой, мы играем в ней определенную роль», — рассказал один из авторов исследования Луиджи Тибальдо.

Несмотря на то, что возможные негативные последствия от деятельности человека в космосе недостаточно хорошо изучены, ученые предполагают, что космический туризм может значительно усиливать глобальное потепление. Так, исследователь Роланд Лехук пришел к выводу, что углеродный след от полета Virgin Galactic Ричарда Брэнсона равен кругосветному путешествию на легковом автомобиле. В долгосрочной перспективе частые полеты на космических кораблях потенциально могут разрушить верхние слои атмосферы.