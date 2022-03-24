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Захарова рассказала о предотвращенной Россией глобальной катастрофе

Захарова заявила, что разгромом ИГ в Сирии Россия предотвратила глобальную катастрофу

Фото: Globallookpress.com

Разгромом «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) Россия предотвратила глобальную катастрофу, остановив цепочку развала государств, запущенных США и НАТО на Ближнем Востоке. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат уточнила, что российская армия внесла решающий вклад в уничтожение ИГ и других террористических группировок в Сирии. В том, что терроризм начал распространяться на Ближнем Востоке, в свою очередь, Захарова обвинила США, которые своим приходом уничтожали армии государств региона, таких как Ирак.

Также Захарова обвинила США в поддержке сепаратизма в ряде ближневосточных стран. В частности, она вспомнила о сотрудничестве Вашингтона с сирийскими курдами. «США препятствуют восстановлению сирийской государственности, в частности, в регионе Заевфратья США подталкивают к сепаратизму местных курдов», — заявила представитель МИД.

Ранее стало известно, что Башар Асад поддерживает военную операцию России в Донбассе. Он также осудил дестабилизирующую политику США и НАТО, которая, по его словам, привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке.

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Николай Чигасов
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