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Экстренные службы привели подробности обрушения на шахте в Кузбассе

Обрушение горной породы на шахте «Осинниковская» произошло на глубине 770 метров

Фото: Globallookpress.com

Обрушение горной породы на кузбасской шахте «Осинниковская» произошло в забое на глубине 770 метров. Такие подробности привел РИА Новости сотрудник региональных экстренных служб.

Собеседник агентства пояснил, что в момент инцидента в шахте находились 384 человека, один из них оказался зажат горной породой.

Ранее сообщалось, что спасатели установили примерное местонахождение рабочего, оказавшегося под завалами на шахте «Осинниковская».

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19 марта

Представитель «Распадской угольной компании» (РУК), в составе которой работает кузбасская шахта, пояснил, что никто из эвакуированных горняков не пострадал.

О происшествии на шахте «Осинниковская» стало известно утром 24 марта. В настоящее время на место выехали горноспасатели. Проводится эвакуация. На поверхность уже вышли 73 человека, еще 315 поднимаются. Прокуратура начала проверку. Будет изучено исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

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Анна Щербакова
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