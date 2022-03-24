Экстренные службы привели подробности обрушения на шахте в Кузбассе

Обрушение горной породы на шахте «Осинниковская» произошло на глубине 770 метров

Обрушение горной породы на кузбасской шахте «Осинниковская» произошло в забое на глубине 770 метров. Такие подробности привел РИА Новости сотрудник региональных экстренных служб.

Собеседник агентства пояснил, что в момент инцидента в шахте находились 384 человека, один из них оказался зажат горной породой.

Ранее сообщалось, что спасатели установили примерное местонахождение рабочего, оказавшегося под завалами на шахте «Осинниковская».

Представитель «Распадской угольной компании» (РУК), в составе которой работает кузбасская шахта, пояснил, что никто из эвакуированных горняков не пострадал.

О происшествии на шахте «Осинниковская» стало известно утром 24 марта. В настоящее время на место выехали горноспасатели. Проводится эвакуация. На поверхность уже вышли 73 человека, еще 315 поднимаются. Прокуратура начала проверку. Будет изучено исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.