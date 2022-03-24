Франция отказалась участвовать в конфликте на Украине
Франция продолжит поставки оборонительного оружия для Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.
«Осуществление поставок самолетов и танков сделало бы нас воюющей стороной — это граница, которую нельзя переходить. Линия поведения остается прежней — это поставка оборонительного оружия, не становясь участником конфликта», — рассказал он.
Ранее Макрон уже заявлял о нежелании Франции быть стороной конфликта в украинском кризисе. «Хочу подчеркнуть, что мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них», — высказался французский лидер.
23 марта президент Франции заявил, что готов продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине.