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Франция отказалась участвовать в конфликте на Украине

Президент Макрон заявил, что Франция продолжит поставки оборонительного оружия для Украины

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Франция продолжит поставки оборонительного оружия для Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

«Осуществление поставок самолетов и танков сделало бы нас воюющей стороной — это граница, которую нельзя переходить. Линия поведения остается прежней — это поставка оборонительного оружия, не становясь участником конфликта», — рассказал он.

Ранее Макрон уже заявлял о нежелании Франции быть стороной конфликта в украинском кризисе. «Хочу подчеркнуть, что мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них», — высказался французский лидер.

23 марта президент Франции заявил, что готов продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине.

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Дмитрий Сотак
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