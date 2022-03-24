Франция отказалась участвовать в конфликте на Украине

Президент Макрон заявил, что Франция продолжит поставки оборонительного оружия для Украины

Франция продолжит поставки оборонительного оружия для Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

«Осуществление поставок самолетов и танков сделало бы нас воюющей стороной — это граница, которую нельзя переходить. Линия поведения остается прежней — это поставка оборонительного оружия, не становясь участником конфликта», — рассказал он.

Ранее Макрон уже заявлял о нежелании Франции быть стороной конфликта в украинском кризисе. «Хочу подчеркнуть, что мы никогда не будем участниками этого конфликта, а европейцы сделают все, чтобы остановить боевые действия, не вступая в них», — высказался французский лидер.

23 марта президент Франции заявил, что готов продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине.