Политолог оценил возможность сближения России и КНДР

Политолог Бышок назвал КНДР опасной для сотрудничества с Россией страной

У России и Северной Кореи слишком мало точек соприкосновения, чтобы углублять сотрудничество между странами. Отношения государств можно оценить как стабильные, достаточно поддерживать их в текущем состоянии, рассказал «Ленте.ру» исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Главным политическим партнером КНДР остается Китай. Даже в условиях новых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине Москве не стоит рассматривать возможность сближения с Северной Кореей, считает политолог.

«Северная Корея находится под санкциями, которые поддерживаем в том числе и мы. Северная Корея нам мало что экспортирует, кроме угля. Я не вижу здесь никаких перспектив. Северная Корея — это младший партнер Китая, здесь Китай определяет ее политику. Это страна крайне стремная в политическом отношении, в экономическом отношении. Если в России есть какой-то недостаток угля, можно продолжить его покупать в Северной Корее, поскольку она больше ничего не производит. Все остальное она съедает и то, очевидно, что какие-то получает дотации от Китая, потому что там экономика в плачевном положении находится», — объяснил Бышок.

С КНДР ухудшать отношения не нужно, но у нас нет каких-то возможных общих проектов

Станислав Бышок исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO

С экономической точки зрения сближение Москвы и Пхеньяна будет невыгодным, поскольку страна практически не занимается экспортом. Развитие совместных проектов невозможно из-за бедственного положения КНДР. С политической же точки зрения сближение России и Северной Кореи может не понравиться ключевому партнеру Москвы — Китаю.

«До недавнего времени Россия, как и Япония, была обеспокоена ядерной программой Северной Кореи. Это не то, что Россия когда-либо поддерживала. Эта страна была и остается опасной. Даже Китай относится к КНДР если не как к чемодану без ручки, то как к партнеру, с которым ничего не поделаешь. Китай без восторга относится к тому, что мы будем как-то эту страну поддерживать», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Казбек Тайсаев предложил сблизиться с Северной Кореей и снять с нее санкции. По его словам, страны «с давних лет связаны крепкими узами дружбы».