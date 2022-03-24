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Мурашко рассказал о проработке новых форматов повторной вакцинации от COVID-19

Мурашко сообщил, что Минздрав прорабатывает новые форматы повторной вакцинации от COVID-19

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минздрав России прорабатывает новые форматы повторной вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Как отметил министр здравоохранения, в ближайшую неделю они будут представлены.

Ранее Мурашко заявил, что порядка 480 тысяч пациентов с коронавирусом получают медицинскую помощь в России. Кроме того, он призвал граждан продолжать носить маски для профилактики коронавирусной инфекции.

В свою очередь, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что за все время пандемии число симптомов постковида выросло до 203. Из них около 60 могут сохраняться более полугода, уточнил он. По словам специалиста, среди самых частых симптомов на усталость приходится 58 процентов случаев, на головную боль — 44 процента, а на нарушение внимания — 27 процентов.

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Юлия Ямпольская
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