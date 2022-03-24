Рост акций на Мосбирже объяснили

Экономист Ведута объяснила рост акций на Мосбирже активностью олигархов

Рост акций на Мосбирже может объясняться отсутствием возможности альтернативных инвестиций для крупнейших российских предпринимателей, допустила экономист, завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ Елена Ведута. А финансовый аналитик Павел Самиев назвал более вероятной причиной интервенции Минфина. Свои версии о ситуации на Мосбирже они высказали в разговоре с «Лентой.ру».

Индекс Мосбиржи вырос на 10,27 процента, до 2735,58 пункта. Индекс РТС упал на 4,26 процента, до 900,39 пункта. Акции компаний показывают рост. В лидерах — «ФосАгро» (плюс 32,56 процента), «Татнефть» (плюс 24,67) и «Новатэк» (плюс 23,28 процента).

«Олигархи создали ажиотажный спрос»

«Я думаю, что наши олигархи решили сделать вклад в наши компании, потому что им некуда бежать, они создали ажиотажный спрос. Обычно, когда процентная ставка резко идет вверх, ценные бумаги падают. А раз несмотря на такую высокую ставку им выгодно вкладываться в наши ценные бумаги, они рассчитывают продолжать работу здесь, считают, что продукция отечественных предприятий будет востребована в условиях огромного количества западных санкций. Рассчитывают на развитие нашей экономики», — сказала Ведута.

По ее мнению, дело не в том, оправданы ли ожидания российских олигархов, а в том, что им больше некуда вкладывать свои «ничем не обеспеченные деньги». В существующих обстоятельствах вложение в акции отечественных предприятий для них может оказаться более оправданным, чем использование депозитных счетов.

«Совершенно понятно, почему вверх идут акции энергетического сектора: их продукция будет востребована и на Западе, и на Востоке, здесь проблем нет. С акциями "Сбербанка" немного интереснее: это может быть связано с тем, что этот банк все же держит большой кредит доверия у граждан. А во время кризиса естественно, что люди пытаются переместить свои деньги в более надежные банковские структуры. Соответственно, те, кто рассчитывают, что поток денежных средств граждан пойдет именно туда, рассчитывают и на высокие дивиденды», — заключила экономист.

Условие стабильности рынка

Финансовый аналитик Павел Самиев допустил, что рост акций связан с интервенцией Минфина и скупкой им ценных бумаг. Он добавил, что не видит других причин для такого резкого роста на Мосбирже.

Экономист Владимир Косой в разговоре с «Лентой.ру» добавил, что тренд на рост связан с изначально очень низкой базой.

Не совсем понятно, кто сейчас выходит на биржу, кто предпринимает интервенции. В моем понимании, такие вещи, как ситуация на бирже и курс валют будет формировать позиция ЦБ. Я бы вообще сейчас особо не смотрел на имеющиеся данные просто потому, что они ничего не отражают Владимир Косой экономист

По его словам, говорить о стабилизации фондового и валютных рынков можно будет только после того, как прекратится введение новых санкций и контрсанкций.

«Пока не будет прекращен период введения новых санкций против России и со стороны России, я не знаю, как оценивать возможные последствия», — заключил экономист.

Торги 33 акциями проходят с 9:50 до 14:00 по московскому времени в обычном режиме. Короткие продажи по-прежнему находятся под запретом.

График работы Московской биржи в последующие дни пока не сообщается. Остальные инструменты будут торговаться на бирже в режиме, аналогичном установленному на 23 марта.