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Россиянам предложили новую тару для молока вдобавок к бидонам

Бутылки из стекла и пластика станут экологичной заменой дефицитному тетрапаку, сообщил РЭО

Фото: Shutterstock

В Российском экологическом операторе (РЭО) нашли новую безопасную для планеты альтернативу тетрапаку, которого не достает многим российским предприятиям. Заменить популярную тару для молока, вдобавок к ранее предложенным бидонам, специалисты посоветовали бутылками из стекла и пластика, сообщает телеканал «360».

«На данный момент из-за нарушения логистических цепочек в стране наблюдается дефицит упаковки тетрапак. На самом деле, альтернативой этой упаковке могут выступить стеклянные и ПЭТ-бутылки, в которые часть производителей уже разливают жидкости», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Эксперт напомнил, что тетрапак состоит из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги — это делает упаковку сложной для переработки. К тому же в России не хватает мощностей для правильной утилизации такой тары. В стране всего четыре завода, способных обработать 23,5 тысячи тонн подобных отходов, в то время как число товаров в тетрапаке на полках магазинов достигает нескольких миллионов.

По словам специалиста, с переработкой пластика и стекла дела обстоят в десятки раз лучше — в России 176 предприятий по переработке полимеров общей мощностью 890 тысяч тонн и 38 заводов по переработке стекла мощностью 915 тысяч тонн.

В Госдуме альтернативу тетрапаку увидели в бидонах и молочных автоматах. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Надежда Школкина. Среди других возможных замен популярной тары она указала пластиковые и стеклянные бутылки, а также полиэтиленовые пакеты.

Нина Ташевская
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