В ООН осудили Россию за гуманитарный кризис на Украине

Генассамблея ООН приняла прозападную резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине

Генассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Франция и Мексика, которые являются авторами резолюции, осудили Россию и возложили на нее ответственность за сложившийся гуманитарный кризис на Украине. За документ суммарно проголосовали 140 делегаций, против — пять, воздержались — 38. Резолюции Генеральной Ассамблеи не носят обязательного характера.

24 марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заявления Госдепа о «военных преступлениях» России выходят за рамки здравого смысла. Он также назвал целью обвинений со стороны Вашингтона попытку прозападных сил «демонизировать нашу страну в глазах общественности, разжечь русофобию».

Ранее Совет Безопасности (СБ) ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай.