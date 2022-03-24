Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ООН осудили Россию за гуманитарный кризис на Украине

Генассамблея ООН приняла прозападную резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Генассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Франция и Мексика, которые являются авторами резолюции, осудили Россию и возложили на нее ответственность за сложившийся гуманитарный кризис на Украине. За документ суммарно проголосовали 140 делегаций, против — пять, воздержались — 38. Резолюции Генеральной Ассамблеи не носят обязательного характера.

Материалы по теме:
«К такому нельзя подготовиться» Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
«К такому нельзя подготовиться»Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
16 марта
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта

24 марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заявления Госдепа о «военных преступлениях» России выходят за рамки здравого смысла. Он также назвал целью обвинений со стороны Вашингтона попытку прозападных сил «демонизировать нашу страну в глазах общественности, разжечь русофобию».

Ранее Совет Безопасности (СБ) ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине с призывом к прекращению огня и эвакуации мирных жителей. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. За принятие резолюции проголосовали Россия и Китай.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Европа отказалась платить за газ в рублях
Франция отказалась участвовать в конфликте на Украине
Зарубившего жену топором россиянина приговорили к 12 годам колонии
Модельер Томми Хилфигер продал дом неизвестному
Дания пообещала вновь поставить оружие на Украину
Политолог оценил возможность сближения России и КНДР
Россиянам раскрыли способы добраться до Крыма после закрытия аэропортов
Студентку российского колледжа задержали за шантаж преподавателя
Названа самая высокооплачиваемая должность для новичков в сфере IT в Москве
Венедиктов сообщил об угрозах в свой адрес
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.