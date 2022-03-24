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Захарова напомнила США о бомбежках НАТО в Югославии

Захарова заявила, что напав на Югославию, США разбомбили международное право
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Напав на Югославию в 1999 году, США силами НАТО «разбомбили» международное право. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В течение 78 суток США и их союзники бомбили города и села, гражданскую инфраструктуру, больницы, взрывали мосты, пассажирские поезда и автобусы, убивали женщин, детей и стариков. Сотни сотрудников югославских силовых структур погибли, мужественно защищая свою страну», — заявила Захарова.

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Она отметила, что своими действиями Запад разрушил порядок в Европе, установившийся после Второй мировой войны. «Когда мы слышим о том, что Европа, как сейчас нам говорят, ничего подобного не видела, приводя примеры Украины или других государств, хочется напомнить: да неужели, неужели вы забыли себя самих в 90-е годы (...) в Югославии?», — сказала дипломат.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в канун 23-й годовщины начала интервенции НАТО в Югославию заявил, что бомбардировки Сербии в 1999 году наглядно показали, что для НАТО не существует ни морали, ни ценностей, которыми блок оправдывает свои действия по всему миру.

Военная операция Североатлантического альянса «Союзная сила» началась 24 марта 1999 года и продлилась 78 дней. В ней приняли участие 19 стран-членов организации, авиация совершила более 38 тысяч боевых вылетов. Удары приходились в том числе и по гражданским объектам. Официальной причиной интервенции НАТО назвало этнические чистки в Косово.

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Николай Чигасов
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