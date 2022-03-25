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Абрамович решил купить дом в Дубае

Bloomberg сообщил, что миллиардер Роман Абрамович начал поиск жилья в Дубае
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Globallookpress.com

Российский миллиардер Роман Абрамович решил купить дом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Предприниматель начал поиск жилья в Дубае, сообщает Bloomberg.

Согласно информации инсайдеров, последние несколько недель Абрамович искал подходящий объект на Пальма Джумейра — остров в форме дерева с роскошными отелями, элитными многоэтажными зданиями и ресторанами с кухней разных стран. Данные с сайта для отслеживание воздушного транспорта ADS-B Exchange также указывают на то, что миллиардер недавно побывал в ОАЭ — один из его самолетов приземлился в Дубае в марте.

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Юристы утверждают, что многие российские предприниматели пытаются переместить свои активы в Эмираты. Помимо бизнес-джета Абрамовича, в Дубае были замечены самолеты других бизнесменов из России.

Жилье в ОАЭ стало популярнее и среди рядовых граждан России. К такому выводу пришло агентство Metropolitan Premium Properties — по их данным, количество сделок с недвижимостью в Дубае увеличилось в четыре раза за две недели. Наибольший интерес был замечен в сегменте недвижимости стоимостью от 250 до 500 тысяч долларов. Спрос вырос не только на покупку, но и на краткосрочную аренду.

Александра Качан
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