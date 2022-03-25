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Загадочное двухметровое существо обнаружили на берегу моря после прилива

На пляже в Мерсисайде обнаружили останки загадочного двухметрового существа

Фото: Lesbardd / Wikimedia

На пляже в британском графстве Мерсисайд обнаружили двухметровую тушу загадочного существа. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Находку совершил местный житель Иэн Кеттл, гулявший по берегу моря со своим цвергшнауцером по кличке Дилан. По его словам, разлагающиеся останки заинтересовали пса, который принялся по ним кататься. Длина существа составляла примерно 180 сантиметров. Кеттл утверждает, что первоначально принял его за мертвого дельфина, который каким-то образом оказался слишком далеко от воды.

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В местном природоохранном агентстве Green Sefton полагают, что туша осталась не берегу после сильного прилива, который случился на днях. «Вероятно, это какая-то из разновидностей дельфинов, которых периодически видят в Ливерпульском заливе и вдоль берега Сефтона», — предположил представитель организации.

Ранее сообщалось, что турист наткнулся на «пахнущее разложением» загадочное существо во время похода. Мужчина добавил, что ярко-красное нечто с лучами, как у морской звезды, напомнило ему о созданиях из хоррор-видеоигр Resident Evil и сериала Stranger Things.

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Олег Парамонов
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