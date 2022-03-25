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Спорт

Джикия высказался об отстранении российских команд от международных турниров

Футболист Джикия заявил, что расстроен отсутствием возможности играть на крупном турнире
Георгий Джикия

Георгий Джикия. Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия высказался об отстранении национальной команды от международных соревнований. Его слова приводит Sport24.

Он заявил, что расстроен отсутствием возможности играть на крупном турнире. «У нас его отобрали. Но мы взрослые люди, приняли ситуацию», — отметил футболист.

Джикия также рассказал, как проходят сборы национальной команды. «Сейчас проходят спокойные тренировки, более точечные. Когда все наладится, надеюсь, будем готовы», — поделился футболист.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная России должна была 24 марта сыграть против Польши, которая по решению ФИФА автоматически вышла в финал отбора на мундиаль.

Дарья Коршунова
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