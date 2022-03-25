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Плющенко ответил обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ журналистке из США

Плющенко предложил обрадовавшейся отсутствию россиян журналистке наслаждаться победами

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на слова журналистки из США Кристин Бреннан, которая обрадовалась отсутствию на чемпионате мира-2022 во Франции российских фигуристов. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Пускай пока наслаждаются этими победами. Все понимают, что самые сильные пары у нас, будем продолжать тренироваться и готовиться, скоро все это решится», — ответил Плющенко. Спортсмен также назвал нынешнее мировое первенство неполноценным.

Ранее 25 марта Бреннан предложила порадоваться отсутствию на ЧМ-2022 россиян и китайцев. Она обратила внимание на то, что Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер впервые с 1979 года принесли США золото в парном катании.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В результате отечественные спортсмены не смогли принять участие в ЧМ.

Алексей Гусев
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