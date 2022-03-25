Плющенко ответил обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ журналистке из США

Плющенко предложил обрадовавшейся отсутствию россиян журналистке наслаждаться победами

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на слова журналистки из США Кристин Бреннан, которая обрадовалась отсутствию на чемпионате мира-2022 во Франции российских фигуристов. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Пускай пока наслаждаются этими победами. Все понимают, что самые сильные пары у нас, будем продолжать тренироваться и готовиться, скоро все это решится», — ответил Плющенко. Спортсмен также назвал нынешнее мировое первенство неполноценным.

Ранее 25 марта Бреннан предложила порадоваться отсутствию на ЧМ-2022 россиян и китайцев. Она обратила внимание на то, что Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер впервые с 1979 года принесли США золото в парном катании.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В результате отечественные спортсмены не смогли принять участие в ЧМ.