Посол России в Италии подал иск против СМИ за призыв к убийству Путина

Посол РФ в Италии Разов подал иск против La Stampa за статью о возможности убийства Путина

Посол России в Италии Сергей Разов подал иск против журналиста итальянской газеты La Stampa Доменико Кирико за статью с заголовком «Война Украина-Россия: если убить Путина — это единственный выход», призывающую к убийству президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подал заявление в прокуратуру Рима утром в пятницу, 25 марта. Иск также затронул и главного редактора издания Массимо Джаннини. После Разов обратился с кратким заявлением к СМИ.

«Как известно, в Уголовном кодексе Итальянской республики предусматривается ответственность за подстрекательство к совершению преступления и за восхваление преступления. Я как находящийся на территории Италии гражданин России только что подал иск в римскую прокуратуру с просьбой объективно и беспристрастно разобраться в этом деле. Надеюсь на справедливость итальянской судебной системы», — заявил посол.

В случае доказательства вины итальянское законодательство предусматривает за данное преступление наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее к убийству российского лидера призвал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фраза, о которой идет речь, изначально прозвучала в эфире Fox News. Позднее он повторил свою позицию на странице в Twitter. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне не поддерживают призывы Грэма. «Нет, мы не выступаем за убийство лидера иностранного государства или смену режима. Это не политика Соединенных Штатов», — заявила чиновница.