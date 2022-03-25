Борис Джонсон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине

Премьер-министр Британии Джонсон и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили Украину по телефону

Премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В ходе переговоров Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию Пекина. Он подчеркнул, что международное сообщество должно на практике поощрять мир и способствовать переговорам, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса и способствовать скорейшему восстановлению мира на Украине.

По словам китайского лидера, власти КНР готовы продолжать играть конструктивную роль в ситуации вокруг Украины. Он заявил о готовности Пекина к диалогу и сотрудничеству откровенным, открытым и инклюзивным образом.

Ранее сообщалось, что Джонсон на полях саммита НАТО в Брюсселе провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры коснулись вопроса сотрудничества в сфере безопасности. Джонсон и Эрдоган разделили глубокую озабоченность конфликтом на Украине.