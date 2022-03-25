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Судья оценил перспективу введения смертной казни в России

Судья ЕСПЧ Дедов: введение смертной казни в России не произойдет в ближайшие полгода

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Российский судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов оценил перспективы введения смертной казни в России. Его слова передает «Радиоточка НСН» в Telegram.

По мнению юриста, этого точно не произойдет в ближайшие полгода. Дедов отметил, что формально еще не было отказа России от Европейской конвенции по правам человека. «Если ее нет, то после выхода государства из совета Европы еще шесть месяцев обязательства государства сохраняются», — пояснил он.

В феврале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что после приостановки членства России в Совете Европы возможно возвращение смертной казни. 15 марта стало известно, что Россия официально вышла из Совета Европы, вручив соответствующее уведомление генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич.

25 марта Медведев заявил, что все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят при необходимости.

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Ксения Назарова
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