Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Завтра
17:30 (Мск)
Спартак
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
Бостон Брюинз
Завтра
19:30 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
19:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Завтра
22:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
27 марта
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Правительство России одобрило продажу РЖД акций «Локомотива»

Правительство России одобрило продажу РЖД части акций московского «Локомотива»

Фото: Daniel Felipe Kutepov, Даниэль Ф / Global Look Press

Правительство России одобрило продажу РЖД части акций московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительство согласилось с предложением Министерства финансов об отчуждении РЖД 100 именных акций клуба. Они составляют 0,0015 процента его уставного капитала. Акции будут внесены в счет оплаты дополнительного выпуска акций акционерного общества «РЖД Управление активами». Компания владеет 99,9985 процентами акций московской команды.

В Telegram-канале «Телеграмма РЖД» отмечается, что продажа акций не означает продажу клуба. В компании подчеркнули, что речь идет об изменении структуры управления внутри РЖД.

«Локомотив» после 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. У команды на счету 34 очка.

Андрей Стрельцов
Комментарии отключены
Последние новости
Премьер Польши предложил запретить выдавать визы россиянам
Премьер Италии рассказал об ожиданиях по поставкам российского газа
Макрон заявил о желании провести операцию для эвакуации людей из Мариуполя
США внесли российскую компанию в список угрожающих нацбезопасности
Шольц заявил о продолжении поддержки Киева поставками оружия со стороны ЕС
ЕС решил сосредоточиться на блокировании способов обхода Россией санкций
Антироссийские санкции привели к проблемам с поставками бананов из Эквадора
Американский полковник высказался о жителях Донбасса и востока Украины
Байден пожалел о невозможности приехать на Украину
Правительство России одобрило продажу РЖД акций «Локомотива»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.