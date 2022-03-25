Правительство России одобрило продажу РЖД акций «Локомотива»

Правительство России одобрило продажу РЖД части акций московского «Локомотива»

Правительство России одобрило продажу РЖД части акций московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительство согласилось с предложением Министерства финансов об отчуждении РЖД 100 именных акций клуба. Они составляют 0,0015 процента его уставного капитала. Акции будут внесены в счет оплаты дополнительного выпуска акций акционерного общества «РЖД Управление активами». Компания владеет 99,9985 процентами акций московской команды.

В Telegram-канале «Телеграмма РЖД» отмечается, что продажа акций не означает продажу клуба. В компании подчеркнули, что речь идет об изменении структуры управления внутри РЖД.

«Локомотив» после 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. У команды на счету 34 очка.