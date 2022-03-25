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В правительстве опровергли запрет на выезд айтишников из России

Вице-премьер Чернышенко: правительство не вводит запретов на выезд ИТ-специалистов из РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко опроверг слух, что правительство запретит российским ИТ-специалистам выезд за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе зампредседателя кабмина.

Чернышенко заявил, что правительство не будет вводить никаких запретов на выезд айтишников из страны, и указал, что Минцифры уже обозначило свою отрицательную позицию по данному вопросу.

«Стратегия правительства заключается в поддержке и развитии сферы информационных технологий и ее специалистов, а не в введении ограничений и запретов», — отметил вице-премьер, напомнив, что любой ИТ-специалист при желании может работать на иностранную компанию из любой точки мира.

Он также рассказал о подготовленных кабмином в «рекордно короткие сроки» мерах поддержки ИТ-отрасли, среди которых — налоговые льготы, освобождение от контрольных проверок, отсрочка от армии, доступные льготные кредиты, льготная ипотека. По словам Чернышенко, на государственную аккредитацию для получения льгот уже подано более 8,3 тысячи заявлений от ИТ-компаний.

«Сейчас у нас уже в разработке амбициозные заказы — и тяжелый софт, и потребительский — новые сервисы, видеоплатформы и масштабные проекты по микроэлектронике. Уверен, ИТ-специалисты смогут найти достойное применение своим компетенция у нас в стране», — сказал вице-премьер.

Ранее Кремль также опроверг сообщения об ограничениях на выезд из России IT-специалистов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их уткой, и сказал, что это было бы нарушением конституционных прав граждан.

22 марта в Российской ассоциации электронных коммуникаций заявили, что Россию в апреле могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов.

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Антон Похиляк
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