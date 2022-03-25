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Дегтярев опроверг сообщения о смерти Жириновского

Губернатор Хабаровского края Дегтярев опроверг сообщения о смерти Жириновского

Фото: Globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Владимир Вольфович жив», — написал губернатор.

О смерти Владимира Жириновского сообщил Telegram-канал Mash в пятницу, 25 марта. По данным авторов канала, смерть наступила в 10:45 по московскому времени — до этого лидер ЛДПР провел сутки в коме. Сначала информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин в Telegram, однако позднее он удалил свое сообщение.

Информацию о смерти Жириновского также опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что состояние председателя ЛДПР оценивается как тяжелое, но врачи сделали ему КТ и продолжают бороться за его жизнь.

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Анастасия Шейкина
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