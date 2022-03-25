Генштаб предупредил о реакции России на попытки закрыть небо над Украиной

Генштаб РФ предупредил о реакции на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной

Вооруженные силы России будут незамедлительно реагировать соответствующим образом на попытки закрыть небо над Украиной. Об этом предупредил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, передает «Интерфакс».

По словам Рудского, предложения о закрытии воздушного пространства над Украиной выдвигают «отдельные государства-члены Североатлантического альянса».

Он отметил, что российская сторона слышит заверения лидеров стран НАТО о невмешательстве в конфликт.

Ранее Рудской заявил, что российские власти изначально рассматривали два возможных варианта проведения спецоперации на Украине. По его словам, согласно первому сценарию, операция ограничивалась только территорией Донецкой и Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что в таком случае Россия столкнулась бы с подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в операции объединенных сил, и было решено выбрать второй вариант — согласно ему мероприятия по демилитаризации и денацификации Украины должны были проводиться на всей ее территории.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, этот шаг стал ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководителей ДНР и ЛНР.