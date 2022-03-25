Бывший замдиректора ФСИН занял место экс-директора ФСИН в колонии

Бывшего замдиректора ФСИН этапировали в ту же колонию, что и директора ФСИН

Бывший замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов занял в калининградской колонии место экс-директора ФСИН Александра Реймера, который освободился в декабре прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Коршунова на днях этапировали из столичного СИЗО в колонию общего режима №8 в Калининградскую область, а конкретно — в так называемый спецучасток для бывших сотрудников силовых структур (БС). Как экс-замдиректора тюремного ведомства по тыловым вопросам, Коршунова осудили за мошенничество в особо крупном размере и особо крупную растрату — следствие выявило, что он вместе с соучастниками похитил 263 миллиона рублей, выделенных на обувь для нужд ФСИН. В результате афер с другими закупками ведомству был нанесен ущерб в 150 миллионов рублей; еще одним пунктом обвинения Коршунову вменили хищения при ремонте СИЗО в Симферополе.

Издание утверждает, что занимающий этот участок Александр Реймер неоднократно подавал прошение об условно-досрочном освобождении в местный суд, но ему каждый раз отказывали. В декабре 2021 года он освободился, отсидев «от звонка до звонка».

Ранее сообщалось, что Центральный районный суда Калининграда удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Реймера, но затем Калининградский областной суд это решение отменил. В августе 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН к бывшему директору ведомства Реймеру и двум фигурантам дела о махинациях с электронными браслетами, в результате которых было похищено более 1,2 миллиарда рублей.

В августе 2020 года сообщалось, что бывшего заместителя главы ФСИН Коршунова арестовали осенью 2017 года по обвинению в растрате 160 миллионов рублей. Следствие пришло к выводу, что в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов по завышенным ценам.