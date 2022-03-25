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Названо неожиданное последствие бури в Сахаре для Лондона

Загрязнение воздуха в Лондоне и Йоркшире достигло критического уровня

Фото: Yann Tessier / Reuters

Лондон и несколько регионов Британии столкнулись с неожиданным загрязнением воздуха, уровень которого достиг критических значений. По данным властей, в некоторых районах города 24 марта 2022 года наблюдалось загрязнение 10 уровня из 10 возможных. Об этом сообщает The Independent.

Причиной загрязнения назвали бурю в пустыне Сахара. Сильный ветер перенес огромные массы мелкого песка на большие расстояния. В результате Лондон и другие территории страны накрыли слои грязи и пыли. С таким же сильным уровнем загрязнения столкнулись графства Йоркшир и Хамберсайд, чуть меньше пострадали еще пять регионов Великобритании. Кроме того, удар стихии пришелся на Испанию и Францию.

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Эксперты утверждают, что в атмосфере присутствует пыль из пустыни. Ее воздействие может привести к опасным последствиям для здоровья и жизни. В районах с плохим качеством воздуха пожилым людям и лицам с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями порекомендовали избегать интенсивной физической активности. По прогнозам экспертов, уровень загрязнения снизится в ближайшие выходные.

Ранее в марте правительство Великобритании предложило установить новые целевые показатели по сокращению выбросов микрочастиц PM 2,5, которые содержатся в воздухе и при длительном воздействии вызывают заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также онкологию.

В 2021 году ВОЗ снизила рекомендуемый предел допустимой концентрации PM 2,5 в воздухе с 10 микрограммов на кубический метр до 5 микрограммов на кубический метр. Текущий целевой показатель для Великобритании составляет 20 микрограммов на кубометр, однако власти планируют уменьшить его значение к концу 2022 года.

Нина Ташевская
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