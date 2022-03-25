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На Алтае будут выводить краснокнижных соколов в новых инкубаторах

Питомник «Алтай фалькон» в Алтайском крае получит шесть инкубаторов для выведения птенцов

Фото: «Алтайский государственный университет»

Лаборатория питомника редких птиц «Алтай фалькон» в Алтайском крае получит новые инкубаторы для выведения птенцов краснокнижных соколов. Об этом сообщил директор зоологического центра Института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Снигирев, пишет ТАСС.

Снигирев рассказал, что теперь у специалистов появится шесть инкубаторов — у каждого будут определенные настройки температурного режима и показателей влажности для разных периодов процесса выведения птенцов.

«Есть еще инкубаторы, где будут содержать новорожденных соколят. В таких инкубаторах они находятся от трех дней. Дело в том, что средняя масса новорожденного соколенка 16-23 грамма, мы его выкармливаем до достижения массы в 40-60 граммов. Только после этого подсаживаем в гнезда приемных родителей», — рассказал собеседник агентства.

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Отмечается, что оборудование поставят в течение ближайших двух недель. Университет смог приобрести новые инкубаторы благодаря участию в государственной программе «Приоритет-2030».

Питомник «Алтай фалькон» — крупнейший в России центр по разведению соколов, активно восстанавливает популяцию краснокнижного сокола-балобана, а также реабилитирует пострадавших от браконьеров птиц. С 1993 года специалисты выпустили на волю более 300 соколов.

Ранее в марте сообщалось, что в 2022 году на Алтае создадут детскую школу по стрельбе из национального лука. По словам президента Союза национальных видов спорта России Кристины Карамышиной, это важный шаг в развитии молодежного этноспорта и сохранения национальных традиций.

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Дарья Рыбак
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