Мужчина сделал тату и заметил нелепую ошибку в эскизе после сеанса

Мужчина сделал татуировку в виде мухи и заметил ошибку в эскизе после сеанса

Мужчина сделал татуировку в виде мухи и заметил ошибку в эскизе после сеанса. Соответствующий пост он опубликовал на портале Reddit.

Пользователь сети с никнеймом Dankify разместил фотографию нового рисунка на ребрах и рассказал, что обнаружил нелепую погрешность, которую мастер допустил во время нанесения тату на тело. «Я спонтанно сделал татуировку на выходных и увидел, что у мухи восемь лап вместо шести. К черту это все», — посетовал автор публикации.

Пользователей сети рассмешил рассказ мужчины, о чем они принялись писать в комментариях. «Это смешно, но поверь, бывают татуировки и похуже», «Мастер явно не разбирается в насекомых», «Это очень смешно», «Крепись!», «Где вы находите таких мастеров?» — высказывались юзеры.

Ранее в феврале жительница США сделала новую татуировку и разочаровалась конечным результатом. Женщина разместила в соцсети короткий ролик, на котором показала неудачную работу тату-мастера. На кадрах героиня материала показала референс татуировки, которую хотела получить на руке: на фото изображен аккуратно прорисованный спящий кот. Затем она продемонстрировала свое новое тату. Оказалось, что мастер набил рисунок чересчур жирными линиями. При этом сложно определить, какое именно животное он попытался изобразить.