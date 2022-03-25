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Спорт

Навка высказалась об отстранении российских фигуристов от международных турниров

Навка назвала политизированным отстранение фигуристов из России от международных турниров

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка назвала политизированным решение об отстранении российских фигуристов от международных соревнований. Спортсменка высказалась в своем аккаунте в соцсети.

«Нашим спортсменам остается только стать сильнее, тренироваться и доказывать, что наш спорт лучший! Да, это сложно, тяжело и ориентир, выработанный годами на Олимпийские игры как на вершину спортивной карьеры, сейчас стоит на паузе», — написала Навка.

Она также отказалась считать чемпионат мира 2022 года по фигурному катанию турниром для сильнейших. «Сейчас нашим фигуристам особенно требуется наша поддержка, энергия и внимание!» — добавила Навка.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В результате отечественные спортсмены не смогли принять участие в ЧМ-2022, который проходит с 23 по 26 марта во Франции.

Алексей Гусев
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