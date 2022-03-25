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Генштаб России перечислил отправленное Западом Киеву вооружение

В Генштабе заявили, что Запад отправил Киеву почти 5 тысяч единиц оружия

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны Запада отправили Киеву почти пять тысяч единиц оружия. Его виды перечислил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской, передает РИА Новости.

Он заявил, что украинская сторона получила от Запада 109 орудий полевой артиллерии, а также 3800 противотанковых средств, в том числе ПТРК «Джавелин», «Милан», «Конкурс», РПГ «Энлав», М-72, «Панцерфауст-3», 897 ПЗРК «Стингер» и «Иглу».

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Ранее Рудской заявил, что Запад поставляет Киеву вооружение не для поддержки, а для втягивания в более длительный конфликт. По его словам, данные действия являются ошибкой и приведут к росту числа жертв, но не смогут повлиять на исход операции.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, данное решение было принято после обращения руководителей Луганской и Донецкой народной республик.

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Сергей Истомин
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