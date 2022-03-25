Генштаб назвал цели поставок Западом вооружения Киеву

Генштаб заявил, что Запад поставляет Киеву вооружение для втягивания в длительный конфликт

Западные страны поставляют Киеву вооружение не для того, чтобы поддержать Украину, а для втягивания ее в длительный военный конфликт «до последнего украинца». Такие цели назвал начальник главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, передает «Интерфакс».

Он также заявил, что такие действия являются огромной ошибкой.

«Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции», — сказал Рудской.

Ранее Рудской заявил, что Вооруженные силы России будут реагировать на попытки закрыть небо над Украиной. По его словам, соответствующие предложения звучат от отдельных государств-членов Североатлантического альянса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. По его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР).