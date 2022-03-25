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Генштаб назвал цели поставок Западом вооружения Киеву

Генштаб заявил, что Запад поставляет Киеву вооружение для втягивания в длительный конфликт

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Западные страны поставляют Киеву вооружение не для того, чтобы поддержать Украину, а для втягивания ее в длительный военный конфликт «до последнего украинца». Такие цели назвал начальник главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, передает «Интерфакс».

Он также заявил, что такие действия являются огромной ошибкой.

«Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции», — сказал Рудской.

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Сергей Истомин
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