Бывший чемпион UFC захотел провести бой с Яном

Бывший чемпион UFC Диллашоу захотел провести бой с Яном и назвал россиянина опасным бойцом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Ти Джей Диллашоу в интервью YouTube-каналу Mega Promotion System назвал желаемого соперника по бою.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) признался, что скорее предпочел бы провести бой с россиянином Петром Яном, нежели с американцем Алджамэйном Стерлингом. Он назвал Яна опасным бойцом, а Стерлинга — скучным. «Ян разносторонне развитый боец. Я бы хотел одолеть именно Яна, чтобы укрепить свое наследие», — подчеркнул Диллашоу.

24 ноября Ян заявил о желании провести поединок с Диллашоу. 28-летний российский боец опубликовал обработанное фото, где он стоит напротив американца в октагоне.

9 апреля Ян и Стерлинг во второй раз встретятся в октагоне на турнире UFC 273. Американец проведет бой в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.

В марте 2021 года Ян утратил чемпионский пояс в схватке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и проиграл поединок дисквалификацией. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом таким образом.