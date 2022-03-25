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Россия взяла на себя обеспечение безопасности ядерных объектов на Украине

Захарова заявила, что Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия взяла на себя обеспечение безопасности ядерных объектов на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

Захарова рассказала, что в течение последних недель велось активное обсуждение инициативы гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о заключении договоренности между агентством, Россией и Украиной о безопасности украинских ядерных объектов.

Россия, по словам представителя МИД, инициативу сразу поддержала. «Тем не менее трудности в достижении понимания в этих вопросах сохраняются и отнюдь не по вине российской стороны. Ответственность за срыв трехсторонней, а затем и двух параллельных двусторонних договоренностей целиком и полностью лежит на Украине», — сказала Захарова. Она отметила, что окно возможностей все еще не закрыто, и подчеркнула, что Россия будет и в дальнейшем обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине.

9 марта Минобороны России заявило, что украинская армия нанесла удар по электроснабжению Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). После этого российские специалисты предприняли меры по переходу станции на резервные дизель-генераторные источники питания.

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Алевтина Запольская
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