Захарова заявила, что Россия будет обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине

Россия взяла на себя обеспечение безопасности ядерных объектов на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

Захарова рассказала, что в течение последних недель велось активное обсуждение инициативы гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о заключении договоренности между агентством, Россией и Украиной о безопасности украинских ядерных объектов.

Россия, по словам представителя МИД, инициативу сразу поддержала. «Тем не менее трудности в достижении понимания в этих вопросах сохраняются и отнюдь не по вине российской стороны. Ответственность за срыв трехсторонней, а затем и двух параллельных двусторонних договоренностей целиком и полностью лежит на Украине», — сказала Захарова. Она отметила, что окно возможностей все еще не закрыто, и подчеркнула, что Россия будет и в дальнейшем обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине.

9 марта Минобороны России заявило, что украинская армия нанесла удар по электроснабжению Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). После этого российские специалисты предприняли меры по переходу станции на резервные дизель-генераторные источники питания.