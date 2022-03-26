Цену на кофе связали с климатом и курсом рубля

Ассоциация «Росчайкофе» связала цену на кофе с климатом и нестабильным курсом рубля

Климатические катаклизмы и нестабильный курс рубля привели к удорожанию кофе на полках российских магазинов. Такое объяснение дал генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, передает РИА Новости.

Он отметил, что в Бразилии — основном производителе кофе — в начале прошлого года была засуха, а потом ударили сильные заморозки. Из-за этого урожай оказался ниже запланированного, а поскольку кофе является биржевым товаром, то цены на мировой бирже выросли в два-три раза.

Также эксперт указал, что Россия полностью зависит от импорта кофе, и снижение курса национальной валюты также влияет на конечную цену в магазинах. При этом частично ситуацию сглаживает то, что благодаря обработке зерен внутри страны валютная составляющая колеблется в районе 70 процентов.

Кроме того, Чантурия пояснил, что нельзя игнорировать такой фактор, как наценка ретейлеров. «Потребителю нужно быть готовым к тому, что кофе на ближайшее время будет дорогим продуктом», — резюмировал он.

23 марта производители кофе заявили о критической ситуации в отрасли из-за роста цен на удобрения. Фермеры стараются найти альтернативы удобрениям, цены на которые растут во всем мире из-за перебоев с поставками, в том числе из России и Белоруссии — обе страны являются одними из ведущих мировых поставщиков удобрений. Другие ресурсы, необходимые для сельского хозяйства, тоже растут в цене, в то время как стоимость кофе отстает от затрат фермеров на производство.

Ранее в марте аналитики предупредили, что могут возникнуть перебои с поставками в Россию таких товаров, как кофе, бытовая техника и туалетная бумага. Согласно прогнозам, цены на продукцию вырастут, однако дефицита ожидать не стоит.