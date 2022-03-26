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Американцы пожаловались на дорогие продукты в супермаркетах

Жители Нью-Йорка рассказали телеканалу RT о дорогих продуктах в супермаркетах

Фото: Shutterstock

Жители Нью-Йорка пожаловались на дорогие продукты в супермаркетах. О высоких ценах на еду американцы рассказали в беседе с телеканалом RT.

«Цены высокие. Еда дорогая», — посетовал собеседник и покупатель одного из крупных супермаркетов. Мужчина отметил, что ранее этот магазин был известен хорошими продуктами по средним ценам. «Но в большинстве случаев сейчас здесь слишком дорого», — заключил он.

Аналогично о стоимости продуктов высказалась опрошенная телеканалом женщина. «Все очень дорого», — заявила она. Другая жительница города отметила, что людям с ограниченным бюджетом сейчас приходится непросто. Она выразила надежду на то, что ситуация в ближайшее время наладится.

Ранее ассоциация фермеров в Германии предупредила о беспрецедентном скачке цен на еду. Отмечалось, что сектор столкнулся с огромным ростом затрат на всей цепочке поставок: от энергии до топлива и логистики. Перед этим стало известно, что немецкий журнал призвал граждан экономить и пить воду из-под крана.

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Олег Давыдов
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