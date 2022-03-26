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Кличко передумал вводить усиление комендантского часа в Киеве

Мэр Киева Кличко отменил объявленное ранее усиление комендантского часа с 26 по 28 марта

Фото: РИА Новости

Киевские власти передумали вводить объявленное ранее усиление комендантского часа в Киеве на период с 20:00 (21:00 по Москве) субботы, 26 марта, до 7:00 (8:00 по Москве) понедельника, 28 марта. Об отмене анонсированного ранее распоряжения написал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Он уточнил, что днем в воскресенье, 27 марта, по Киеву и области гражданам можно будет передвигаться без спецпропусков.

О введении в Киеве комендантского часа сообщалось 15 марта. Гражданам без спецпропусков запретили передвигаться по городу в ночное время.

С 24 февраля на Украине введено военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский также внес в парламент законопроект о всеобщей мобилизации.

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Игорь Дмитров
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