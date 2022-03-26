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В Армении выразили надежду на предотвращение эскалации в Карабахе миротворцами

В МИД Армении понадеялись, что миротворцы России предотвратят боевые действия в Карабахе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел Армении выразили надежду на то, что миротворцы России в Нагорном Карабахе предпримут конкретные шаги по предотвращению боевых действий. Об ожиданиях по урегулированию ситуации в Карабахе говорится в заявлении МИД республики, передает ТАСС.

«Считаем, что из-за вторжения азербайджанских войск в зону ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе должно быть проведено надлежащее расследование действий миротворцев, а также формулировка и публикация четкого требования о возвращении азербайджанских войск на свои позиции», — отмечается в сообщении.

Также в армянском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ожидают от российского миротворческого контингента действий по предотвращению эскалации для того, чтобы не допустить новых жертв и боевых действий.

Армения обвинила Азербайджан во вторжении в зону ответственности российских миротворцев утром в пятницу, 25 марта. В ответ на это представители Баку заявили, что их военные попросту «продолжают процесс уточнения мест своей дислокации и позиций».

В субботу, 26 марта, президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. Пашинян оценил ее как напряженную. Армянский премьер также призвал расследовать действия российских миротворцев, вместе с тем подчеркнув необходимость того, чтобы они потребовали от азербайджанских военных вернуться на исходные позиции.

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Варвара Кошечкина
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