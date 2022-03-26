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В Госдуме назвали риторику Байдена «граничащей с клиникой»

Депутат Госдумы Слуцкий назвал риторику Байдена недопустимой и «граничащей с клиникой»
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Государственная Дума / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал риторику президента США Джо Байдена недопустимой и «граничащей с клиникой». Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера. Подобные выпады не позволял себе ни один из президентов Соединенных Штатов. Это, действительно, граничит с клиникой», — считает Слуцкий. По его мнению, американский лидер «вконец перешел все рамки приличия».

В субботу, 26 марта, президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина, назвав его «мясником». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобными высказываниями Байден сужает окно возможностей для дальнейшего налаживания связей.

В пятницу, 25 марта, лидер Соединенных Штатов также высказал оскорбление в адрес российского президента. Байден назвал Путина «военным преступником».

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Марина Совина
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