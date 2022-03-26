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В Совфеде назвали риски использования Facebook и Instagram

Сенатор Клишас заявил, что гражданам не грозят санкции за использование Instagram

Фото: Unsplash

Ответственности за наличие аккаунтов в Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), не предусмотрено ни для граждан, ни для юридических лиц. Об этом сообщил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в интервью РБК.

Сенатор добавил, что владельцам акций корпорации также не грозят никакие санкции. Вместе с тем он отметил, что, если бы у него были акции такой компании, он бы от них избавился.

В то же время Клишас предупредил о рисках, которые могут возникнуть при перечислении денежных средств, в том числе за рекламу на данных площадках. Он пояснил, что фактически это будет являться финансированием экстремистской организации. Что касается продажи продукции в вышеуказанных соцсетях, то делать это, «наверное», можно, добавил сенатор.

21 марта Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp. Ее деятельность была запрещена на территории России, а обе соцсети заблакированы. При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ограничение доступа не коснется WhatsApp.

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Ксения Назарова
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