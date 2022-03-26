Навка ответила обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ журналистке из США

Навка заявила, что журналистка Бреннан оскорбила себя, радуясь отсутствию россиян на ЧМ

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ответила американской журналистке Кристин Бреннан, которая обрадовалась отсутствию на чемпионате мира 2022 года во Франции российских фигуристов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Навка заявила, что сильный человек так никогда не скажет. По ее мнению, этим высказыванием Бреннан оскорбила себя и США. «Она все сказала в своих словах. Задача американцев — уничтожить Россию и Китай», — посчитала чемпионка.

25 марта Бреннан предложила порадоваться отсутствию на ЧМ-2022 россиян и китайцев. Она обратила внимание на то, что Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер впервые с 1979 года принесли США золото в парном катании.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В результате отечественные спортсмены не смогли принять участие в ЧМ.