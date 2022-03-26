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Навка ответила обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ журналистке из США

Навка заявила, что журналистка Бреннан оскорбила себя, радуясь отсутствию россиян на ЧМ

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ответила американской журналистке Кристин Бреннан, которая обрадовалась отсутствию на чемпионате мира 2022 года во Франции российских фигуристов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Навка заявила, что сильный человек так никогда не скажет. По ее мнению, этим высказыванием Бреннан оскорбила себя и США. «Она все сказала в своих словах. Задача американцев — уничтожить Россию и Китай», — посчитала чемпионка.

25 марта Бреннан предложила порадоваться отсутствию на ЧМ-2022 россиян и китайцев. Она обратила внимание на то, что Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер впервые с 1979 года принесли США золото в парном катании.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В результате отечественные спортсмены не смогли принять участие в ЧМ.

Андрей Стрельцов
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Навка ответила обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ журналистке из США
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