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Байден захотел ввести в США новый налог

Президент Байден захотел ввести налог 20% для домохозяйств со стоимостью активов $100 млн
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент США Джо Байден захотел выступить с предложением о введении нового налога. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

По данным канала, американский лидер представит свое предложение в понедельник, 28 марта. Речь идет о минимальном подоходном налоге в размере 20 процентов для американских домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей 100 миллионов долларов.

Ожидается, что в ближайшие десять лет он принесет в казну около 360 миллиардов долларов, Больше половины от этой суммы может быть получено за счет налогов, собранных с тех, чье состояние составляет более одного миллиарда долларов.

4 марта бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рейтинг Байдена завышен, из-за его действий политическая и экономическая ситуация в стране ухудшается. По словам экс-президента, решение Байдена поднять налоги в стране равносильно убийству американской экономики. Он подчеркнул, что деятельность руководителя страны нельзя оценивать положительно. «Как вообще можно к нему так относиться? Страна ведь катится в ад!» — заявил политик.

Марина Совина
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