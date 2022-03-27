Китайский посол предупредил США о последствиях из-за санкций

Посол Китая в США Цинь Ган предупредил США о последствиях из-за возможных санкций

Посол Китая в США Цинь Ган в интервью гонконгскому телеканалу Phoenix предупредил, что если Вашингтон введет санкции в отношении Пекина из-за его позиции по украинскому кризису, то ему придется столкнуться с ответными мерами. Дипломат подчеркнул, что угрозы и давление не сработают, сообщает ТАСС.

По его словам, Китай поддерживает нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество с Россией, тесные связи с людьми. В связи с этим страна надеется, что на них развитие ситуации на Украине не повлияет. Заинтересованные стороны, указал Цинь Ган, рассчитывают, что Пекин сыграет важную роль в продвижении мирных переговоров по Украине, однако США все еще намекают на возможное санкционное давление.

Китайский дипломат ушел от ответа на вопрос, будет ли Москва прислушиваться к позиции Пекина, однако заметил, что КНР с учетом доверительных отношений с Россией может содействовать в усилиях по мирным переговорам.

Позицию Китая в отношении Украины Цинь Ган оценил как объективную, беспристрастную и ответственную. Кроме того, он выразил надежду, что США и Китай будут укреплять связи и сотрудничество, работать вместе с международным сообществом для продвижения мирных переговоров и создания условий для скорейшего урегулирования кризиса политическими средствами.

Ранее китайская пресса назвала оскорбительными претензии западных стран по поводу поддержки действий Москвы на Украине. Автор статьи напомнил, что Китай всегда выступал за мир и переговоры двух стран, а Запад является одним из архитекторов нынешнего кризиса.

Этот комментарий последовал после того, как страны НАТО призвали все государства, в том числе Китай, воздержаться от поддержки действий России на Украине и не содействовать российской стороне в вопросе обхода санкций.