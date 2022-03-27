В МИД Ирана раскрыли одну из важных тем переговоров с США

Глава МИД Ирана назвал исключение КСИР из санкционного списка США важной темой переговоров

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал исключение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из санкционного списка США одной из важных тем переговоров с американской стороной. Его слова в воскресенье, 27 марта, приводит ТАСС.

«Вопрос исключения физических и юридических лиц из черного списка <...> является одной из важных тем, которые стоят на переговорах в Вене. Речь [идет также] о крупных экономических холдингах и важных правительственных учреждениях, и один из вопросов связан с КСИР», — раскрыл подробности министр.

По его словам, для Тегерана важно, чтобы учитывалась роль КСИР «как наиболее значимой составляющей системы безопасности и обороны страны». Эта тема остается на повестке дня, заключил он.

В ночь на 13 марта несколько ракет упали в районе генконсульства США в Эрбиле на севере Ирака. Были слышны три взрыва, сработали системы тревоги. Американское посольство в Багдаде усилило меры безопасности и закрыло свою территорию. Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) из Ирана взял на себя ответственность за ракетный удар и заявил, что его целью были израильские объекты.

