В МИД Ирана раскрыли одну из важных тем переговоров с США
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал исключение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из санкционного списка США одной из важных тем переговоров с американской стороной. Его слова в воскресенье, 27 марта, приводит ТАСС.
«Вопрос исключения физических и юридических лиц из черного списка <...> является одной из важных тем, которые стоят на переговорах в Вене. Речь [идет также] о крупных экономических холдингах и важных правительственных учреждениях, и один из вопросов связан с КСИР», — раскрыл подробности министр.
По его словам, для Тегерана важно, чтобы учитывалась роль КСИР «как наиболее значимой составляющей системы безопасности и обороны страны». Эта тема остается на повестке дня, заключил он.
В ночь на 13 марта несколько ракет упали в районе генконсульства США в Эрбиле на севере Ирака. Были слышны три взрыва, сработали системы тревоги. Американское посольство в Багдаде усилило меры безопасности и закрыло свою территорию. Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) из Ирана взял на себя ответственность за ракетный удар и заявил, что его целью были израильские объекты.