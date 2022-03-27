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Захарова рассказала о стремлении России развить Украину после распада СССР

Захарова рассказала о стремлении РФ развить Украину в соответствии с международным правом

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия после распада СССР стремилась сделать все, чтобы Украина жила и развивалась в соответствии с международным правом. Своим мнением дипломат поделилась в эфире телеканала ТВЦ, передает ТАСС.

«Мы сделали все для того, чтобы это государство жило и развивалось по законам международного права. Мы "не дышали" на эту Украину, таких политических столпов отправляли туда послами», — сказала дипломат.

Захарова напомнила о назначении послом на Украину Виктора Черномырдина в 2001 году. Нахождение такого политика на должности посла означало решение любого возникающего у Киева вопроса «с абсолютным уважением того, что называется суверенитетом, независимостью государства», уверена Захарова.

Представитель МИД также подчеркнула, что Украина потеряла свой шанс стать независимой страной из-за давления извне и «политических предателей, которые выдавали себя за руководителей государства». По словам Захаровой, нынешний киевский режим выполняет указания США и «тех механизмов, которые подчиняются этому государству».

Ранее Захарова пообещала, что на каждый враждебный шаг Вашингтона обязательно последует болезненная для США реакция. «Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», — говорится в ее комментарии.

Марина Совина
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